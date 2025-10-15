Трамп: Путин хочет разрешить конфликт на Украине

Глава Белого дома также заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет «Томагавк» Украине с Владимиром Путиным. По мнению сенатора Алексея Пушкова, поставка Украине ракет Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей эскалации, из которой будет трудно найти выход. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».