Трамп: Путин хочет разрешить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в желании российского руководства, в частности российского лидера Владимира Путина, найти решение конфликта вокруг Украины.
— Президент Путин, думаю, хочет, чтобы это было сделано, — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Американский президент также отметил, что, по его мнению, украинский конфликт представлялся «относительно легким для разрешения», передает РИА Новости.
Ранее Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин предпримет шаги для урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что если этого не произойдет, то для его коллеги «все может закончиться плохо».
Глава Белого дома также заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет «Томагавк» Украине с Владимиром Путиным. По мнению сенатора Алексея Пушкова, поставка Украине ракет Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей эскалации, из которой будет трудно найти выход. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».