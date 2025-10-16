В России выйдет книга о роли Монголии во Второй мировой войне

В России подготовили книгу о подвиге Монголии во Второй мировой войне, сообщает пресс-служба Совета Безопасности России.
В сборник вошли материалы о боях на реке Халхин-Гол в 1939 году, помощи монгольского народа СССР в годы Великой отечественной войны и об участии Монгольской народной республики в разгроме Квантунской армии в августе 1945 года. Для иллюстрации использовались архивные фото из коллекции Российского госархива кинофотодокументов и Госархива России.
Книгу составляли эксперты аппарата Совбеза нашей страны и Российского государственного гуманитарного университета. Ее презентация и торжественная передача послу Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшину пройдет 23 октября.