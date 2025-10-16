Что можно и нельзя делать на Дениса Позимнего 16 октября на осенние лихорадки

Православная церковь 16 октября вспоминает священномученика Дионисия Ареопагита Афинского. В народе принято праздновать Дионисия, или день Дениса Позимнего. Вместе с тем есть еще одно название — осенние лихорадки. Считалось, что в указанную дату темные силы насылают сглазы на людей.
Что нельзя делать 16 октября.
Запрещено провоцировать конфликты. Предки верили, что отношения можно испортить на долгое время. Не следует смотреться в зеркало. Кроме того, нельзя поднимать с земли деньги. Считалось, что подобное может обернуться неприятностями.
Что можно делать 16 октября.
По традиции, 16 октября старались сделать как можно больше добрых дел, оказаться помощь нуждающимся. Предки верили, что все сделанное вернется в двойном размере.
Согласно приметам, теплая погода указывает на то, что мороза не будет ранее 2 ноября. В том случае, если на небе потемневшая Луна, то ждали дождь.
