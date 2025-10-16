Календарь на 16 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот день приурочен к основанию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в 1945 году. Праздник напоминает о парадоксе нашего времени: в мире производится достаточно пищи, чтобы прокормить всех, однако от голода до сих пор страдают сотни миллионов человек. В этот день по всему миру проходят конференции, выставки и благотворительные акции, которые призывают к преобразованию продовольственных систем, чтобы здоровое питание было доступно каждому.