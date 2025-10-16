Поп-подмостки: дебют Сергея Жукова в Губернском, Розенбаум в Театре Армии

Кино.
«Зачем планете вулканы?» 16+
Фото: РЕН ТВ.
Премьера научно-популярного познавательного цикла «Что мы знаем о планете Земля?» производства НМГ ДОК. Каждый из фильмов исследует аспекты одного из явлений, область затрагиваемых научных знаний — география, биология, химия и физика. Ведущий цикла —Алексей Гуськов. Первый фильм — о вулканах. Его создатели докажут, что огненные гиганты незримо управляли ходом истории, влияя на судьбы империй и исход великих битв.
19 октября, 23:55, РЕН ТВ.
«Лермонтов», 16+
Фото: Студия «1155»Кадр из фильма «Лермонтов».
Режиссер: Бакур Бакурадзе. В ролях: Илья Озолин, Вера Енгалычева, Евгений Романцов, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов.
Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остается всего несколько часов, но никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале.
С 16 октября в прокате.
«Сердцеед», 16+
Фото: Роман Гредин Кадр из фильма «Сердцеед».
Режиссёр: Роман Гредин. В ролях: Михаил Тарабукин, Мария Скорницкая, Марина Яковлева, Александр Мартынов, Роман Гредин, Валентина Мазунина, Марина Барсукова.
Светка выросла в деревне, но переехала жить в Москву. Проводя летние выходные у родителей, она встречает свою школьную любовь, тракториста Сашку, и забытые чувства вспыхивают с новой силой. Сашка отвечает взаимностью, но не может разорвать отношения с дояркой Машей. Через несколько дней к Светке приезжает её ухажер Серж. План увезти любимую в Москву рушится, когда в запутанную амурную историю вступает продавщица Люба.
С 16 октября в прокате.
«Двое в одной жизни, не считая собаки», 12+
Режиссер: Андрей Зайцев. В ролях: Светлана Крючкова, Александр Адабашьян, Анна Уколова, Полина Гухман, Александр Замураев.
Фото: СентябрьКадр из фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки».
История про двух питерских стариков-интеллигентов, про их мудрость, спокойствие, оптимизм, терпение и прощение. Про все то, чего так не хватает современным людям сегодня. Поэтому к ним, к их теплу и дому тянутся, как к огню, те, кому холодно и кому нужны помощь и поддержка.
С 16 октября в прокате.
«Кибердеревня-2», 16+
Фото: Студия «Место силы» Кадр из сериала «Кибердеревня-2».
Режиссёр: Сергей Васильев. В ролях: Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артём Семакин, Ольга Жевакина, Сергей Бурунов.
После событий первого сезона «Кибердеревни» проходит год: голограмма Галя обрела небывалую силу, вселившись в тело Барагозина, а Николай оказался в космической тюрьме. Вместе с другом Робогозиным герою предстоит выпутаться из сложной ситуации и бросить вызов могущественной Гале. Во втором сезоне герои вернутся на Цереру, но теперь зрители увидят её в новом виде.
С 18 октября на «Кинопоиске».
«100 вопросов обо всем», 16+
Фото: РЕН ТВ.
Новая еженедельная познавательная программа РЕН ТВ — захватывающее интеллектуальное приключение для всей семьи, живой диалог с наукой, способный увлечь как взрослых, так и детей. Никаких скучных определений из энциклопедии: в простой и доступной форме авторы программы вместе с авторитетными российскими учеными ответят на самые главные «что», «как» и «почему».
21 октября, 22:00, РЕН ТВ.
«Душегубы. 1989», 18+
Режиссеры: Алексей Быстрицкий, Макс Кубринский. В ролях: Сергей Марин, Максим Стоянов, Евгений Харитонов, Владимир Юматов, Виктория Корлякова, Зоя Бербер, Дарья Урсуляк.
Фото: НТВКадр из фильма «Душегубы. 1989».
Премьера второго сезона ретродетектива «Душегубы». Он снят по мотивам реальных преступлений серийных маньяков. Следователю по особо важным делам Леониду Ипатьеву предстоит выяснить, как между собой связаны череда страшных убийств, совершенных в 1984-м, и жуткое происшествие в 1989 году. Кто на самом деле скрывается под маской серийного маньяка? Это известный убийца, или же появился новый игрок?
С 20 октября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».
Театр.
«Ты у меня одна», 6+
Режиссер: Нина Чусова. В ролях: Энджел Жуков, Вера Шпак, Арсений Михалченко, Валерия Минина, Сергей Жуков, Сергей Вершинин, Мария Паротикова.
Фото: Дина Стекольщикова Спектакль «Ты у меня одна».
Премьера музыкального спектакля о Великой Отечественной войне, увиденной глазами ребенка. 15-летний Ваня мечтает стать летчиком. Но в деревню входят фашисты, и маму мальчика забирают в плен. Ване придется столкнуться с жестокой правдой жизни, чтобы спасти самого родного человека. Главную роль в постановке исполняет Энджел Жуков, сын автора идеи и композитора спектакля Сергея Жукова. Сам солист группы «Руки вверх!» тоже выйдет на сцену в роли фронтового артиста.
16, 17 октября, 19:00, Московский Губернский театр.
«Руслан и Людмила», 6+
Режиссер: Ирина Симонова. В ролях: Арман Искаков, Жанель Сыздыкова, Владимир Крылов, Евгений Дубовик, Ольга Коржева, Никита Коньшин, Алишер Эйнис.
Фото: РАМТ Спектакль «Руслан и Людмила».
Впервые в Москву приезжает Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац (Алматы, Казахстан). Визит стал возможен благодаря программе «Большие гастроли». Артисты представят сказку для всей семьи по одноименной поэме Александра Пушкина. Спектакль о торжествующей силе любви, преодолевающей любые препятствия, о вероломстве, обреченном на провал, и о добре, которое всегда побеждает зло.
18 октября, 19:00, РАМТ.
«Последний роман», 18+
Режиссер: Сергей Аронин. В ролях: Евгения Крюкова, Никита Мучкаев, Евдокия Карева, Виктор Гордеев, Евгений Ратьков.
Фото: «Театр им. Моссовета’Спектакль “Последний роман”.
В основу спектакля легла пьеса Леопольда Стефенсена. Молодой поэт Фредерик Зондергаард переживает творческий кризис. Чтобы как-то содержать семью, он занялся журналистикой. Однажды он приезжает на интервью к знаменитой писательнице Симоне Нильсен. Между ними возникает сложная связь. И это несмотря на то, что он женат, а она на 30 лет старше. Какой роман для них важнее — тот, что происходит между ними, или тот, который каждый из них пишет?
19 октября, 19:00, Театр Моссовета, Сцена «Под крышей».
«Ковчег», 12 +
Режиссеры: Яна Сексте, Алексей Усольцев. В ролях: Александр Хованский, Елена Плаксина, Сергей Гирин, Ольга Родина, Алексей Усольцев, Аркадий Киселев.
Фото: пресс-служба «Современник», Спектакль «Ковчег».
В основу спектакля легла пьеса Олега Антонова по мотивам «Дневника Анны Франк».
Амстердам, 1942 год. На чердаке скрываются две семьи — взрослые и подростки с разными характерами, взглядами и привычками. В их душах копятся отчаяние, злость и обиды друг на друга. Жизнь в постоянном страхе разоблачения кажется невыносимой. Но Анна и Питер считают иначе. Они испытывают первые чувства друг к другу. И эта юношеская влюбленность позволит молодым людям не потерять веру в лучшее.
20 октября, 19:00, «Современник», Другая сцена.
Концерты.
X: IN, 12+
Фото: пресс-служба Яндекс Афиши Группа X: IN.
После невероятного приёма в прошлом году X: IN возвращаются — с новым звучанием и новым шоу. Тур корейской девичей группы приурочен к выходу мощного релиза Defend Yourself — смелого гимна тем, кто не боится быть собой. И X: IN приглашают вместе прожить атмосферу альбома вживую, обещают поразить танцевальными и вокальными умениями, а также многонациональным колоритом.
17 октября, 17:00, VK Stadium.
Симфоническая панк-сказка «Король и Шут», 16+
Фото: пресс-служба Яндекс АфишиСимфоническая панк-сказка «Король и Шут».
Хиты легендарной рок-группы в исполнении более ста виртуозных музыкантов в костюмах персонажей из песен «Короля и Шута» отправят зрителей в двухчасовое путешествие по фантастическим мирам. На многоуровневой сцене «Кукла колдуна», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Дурак и молния» и другие композиции «Короля и Шута» прозвучат в оригинальном звучании при поддержке симфонического оркестра, хора и органа.
18 октября, 14:00, 19:00, «ЦСКА Арена».
Шоу японских барабанов «Светоритмы», 12+
Фото: пресс-служба Taiko in-Spiration Выступление коллектива Taiko in-Spiration.
Коллектив Taiko in-Spiration представит премьеру программы «Светоритмы». В названии раскрывается концепция: звуки традиционных японских барабанов тайко будет сопровождать завораживающая игра света. В основу шоу положен миф о богине солнца Аматэрасу, от которой, как считается, произошла императорская династия Японии. Каждый номер будет ассоциироваться с древней легендой.
21 октября, 20:00, КЗ «Москва».
Александр Розенбаум, 12+
Фото: личный сайт РозенбауиаПевец Александр Розебаум.
Ежегодные сольные концерты Александра Розенбаума в Театре армии известны многим. Певец, поэт, музыкант, композитор, врач по образованию и врачеватель человеческих душ по призванию приглашает зрителя к диалогу о самом главном, о вечном и насущном, о том, что волнует каждого из нас. Московские концерты артиста давно стали не просто гастролями, но и своеобразным символом осени, доброй традицией, которая существует уже более тридцати лет.
16−19, 22 октября, 19:00, Театр армии.
Евгения Образцова «Жизнь на кончиках пальцев», 6+
Фото: Дом музыкиБалерина Евгения Образцова.
Заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра приглашает на творческий вечер. В программе: дуэты из легендарных классических постановок, включая знаковые номера в исполнении Евгении Образцовой и любимых партнеров по сцене Артёма Овчаренко, Семёна Чудина, Дениса Родькина. Также в концерте примут участие: Анастасия Лименько, Иннокентий Юлдашев, Ксения Рыжкова, Клим Ефимов, Валерия Муханова, Дмитрий Соболевский, Джона Пол Кук.
21 октября, 19:00, Дом музыки.
Алексей Романоф, 12+
Фото: Центр исполнительских искусств Исполнитель Алексей Романоф.
Большой сольный концерт Алексея Романоф — автора, композитора и исполнителя, чьи песни стали визитной карточкой российских звёзд. С его голосом вы «Летали» в конце 90-х вместе с группой «Амега», танцевали на дискотеках середины 2000-х под «Еву» и «Плохую девочку» группы «Винтаж», вместе с Димой Биланом мечтали под «Мечтателей» и писали письма «Раневской» вместе с Лолитой.
17 октября, 20:00, Центр исполнительских искусств (Градский Холл).
Вечер-посвящение композитору Эдуарду Артемьеву, 6+
Фото: Московский Международный Дом МузыкиКомпозитор Эдуард Артемьев.
Накануне дня рождения Эдуарда Артемьева, одного из самых известных отечественных композиторов, пройдет вечер, посвященный его памяти. В программу вошли известные произведения, музыка к фильмам Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «12». Впервые будет исполнена сюита «Старинные танцы», которую по отцовским черновикам закончил композитор и продюсер Артемий Артемьев. В концерте принимают участие Оркестр кинематографии под руководством Сергея Скрипки и два хора. Солисты — Андрей Лефлер, Дмитрий Никаноров и внучка композитора Екатерина Артемьева.
18 октября, 19:00, Московский Международный Дом Музыки.
Музеи.
День отца в Музее Победы, 0+
Фото: ФГБУК «Музей Победы».
Музей Победы подготовил специальный подарок в День отца. В честь праздника папы с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить музей на Поклонной горе. Для этого на кассе необходимо будет предъявить свидетельство о рождении ребенка и паспорт отца.
Гости смогут познакомиться с масштабными экспозициями и тематическими выставками музея: «Путь к Победе», «80 лет под знаком Победы», «Плечом к плечом», «Подвиг на земле и в небе» и другие. С 11:00 пройдет веселый спортивный квест. Участники узнают, что у солдата в вещмешке и как писали письма на фронт, проверят свои знания по истории, смогут собрать настоящий автомат.
19 октября, с 11:00, Музей Победы.
«Молитва, звучащая в глине. Оптинские старцы», 0+
Фото: Наталия ОвсиенкоРазворот из каталога работ Наталии Овсиенко.
В работах Наталии Овсиенко керамика перестаёт быть только материалом: под её руками глина приобретает звучание молитвы и рассказывает о вере и духовном подвиге. Серия скульптур Оптинских старцев — проект, в котором соединились мастерство художника и смирение христианина. Каждый образ здесь — не только портрет подвижника, но и попытка передать его внутренний свет, ту самую безграничную христианскую любовь.
С 18 октября, Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь (Калужская область, Козельск).
«Последний триумф Петра Великого. Впереди вечность», 0+
Фото: Научно-исторический архив Санкт-Петербургского института истории РАНПечальная зала Петра I в Зимнем дворцеГравюра (по рисунку Михаила Григорьевича Земцова).
Выставка рассказывает о беспрецедентной по масштабу церемонии погребения Петра I, скончавшегося 28 января 1725 года. Впервые в российской истории для ее организации была создана специальная Печальная комиссия во главе с графом Яковом Брюсом. Ему было поручено провести похороны «по обычаю прочих в Европе Государств», что явилось продолжением преобразований придворного погребального обряда, которые некогда начал сам Петр I. Это решение подчеркивало важность церемонии похорон, где погребение монарха было не просто траурным обрядом, а важнейшим государственным актом.
С 17 октября до 1 февраля, Музеи Московского Кремля.
Юрий Купер: «СФУМАТО», 6+
Фото: Музей-заповедник «Казанский Кремль’Экспозиция выставки “СФУМАТО”.
Персональная выставка Юрия Купера организована ASKERI GALLERY и приурочена к 85-летнему юбилею художника. Человек-легенда. Его имя связано с целой эпохой в искусстве: он дружил с Иосифом Бродским, общался с Марком Шагалом, жил и творил в Париже, Лондоне и Нью- Йорке. В экспозицию вошло монументальные полотна мастера, произведения скульптуры, проекции театральных залов, напоминающие о его работе в Большом театре. Купер разрабатывал сценографию к нескольким спектаклям. Одно из последних архитектурных проектов — масштабная реставрация Театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова».
До 15 марта, Музей-заповедник «Казанский Кремль» (Казань).
Фестивали.
Фестиваль искусств «Хворостовский», 6+
Фото: Красноярская краевая филармония Заслуженный артист России Ильдар Абдразаков.
16 октября, в день рождения «золотого русского баритона» Дмитрия Хворостовского в Красноярске стартует фестиваль искусств, носящий его имя. Откроет музыкальный форум заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. На сцену Большого концертного зала маэстро выйдет в новом амплуа дирижёра. Красноярский академический симфонический оркестр совместно с Московским государственным академическим камерным хором исполнят «Stabat Mater» Джоаккино Россини. В афише фестиваля выступления Амброджо Маэстри (Италия), Эрвина Шротта (Уругвай), Рамона Варгаса (Мексика), Василия Ладюка (Россия) и других звезд оперной сцены.
С 16 октября до 5 ноября, Красноярск.
IX Фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры», 16+
Фото: пресс-служба «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» Показ спектакля.
Масштабный театральный проект, в рамках которого проходят показы спектаклей, просветительские мероприятия (лекции, мастер-классы, творческие встречи), режиссёрские лаборатории, театральные выставки, книжные ярмарки. «Уроки режиссуры» — единственный в мире фестиваль, в жюри которого входят только режиссёры. Открывает фестиваль 17 октября спектакль «Пуф, или Ложь и истина» Театра Вахтангова (Новая сцена) в постановке Аси Князевой.
С 17 октября до 25 декабря, Москва.
III Международный кинофестиваль «Дни африканской культуры и кино “Африка. Вместе в будущее”, 16+
Фото: пресс-служба Государственной Третьяковской галереи III Международный кинофестиваль «Дни африканской культуры и кино “Африка. Вместе в будущее”.
На фестивале представлена обширная кинопрограмма, где собраны яркие феномены современного африканского кинематографа, открытая публичная программа с актуальными паблик-токами и лекциями ведущих экспертов, а также концертная программа, которая познакомит с современными африканскими исполнителями. В кинопрограмме семь картин. Все они участники и победители международных кинофестивалей. Ленты абсолютно разных жанров — от афро-нуарного триллера о власти и предательстве до комедийной драмы о смене стандартов красоты. Некоторые картины представят режиссеры лично.
С 15 по 19 октября, кинозал Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи, кинотеатр «Иллюзион».
II Международный фестиваль паралимпийского кино «Преодоление», 12+
Фото: пресс-служба фестиваля «Преодоление».
«Преодоление» — кинофестиваль о спортсменах с ограниченными возможностями. В конкурсе представлено 27 фильмов из 12 стран. В особую номинацию выделены картины об участниках СВО. Откроется фестиваль в Липецкой Государственной филармонии премьерой фильма «Лица страны. Александр Яремчук», режиссера Виктора Любимова. В рамках киносмотра пройдет фотовыставка «Плачьте, но снимайте», посвящённая работе советских фронтовых операторов в годы Великой Отечественной войны. Генеральный партнёр кинофестиваля — Паралимпийский комитет России.
С 21 до 24 октября, Липецк.