Поп-подмостки: дебют Сергея Жукова в Губернском, Розенбаум в Театре Армии

В основу спектакля легла пьеса Леопольда Стефенсена. Молодой поэт Фредерик Зондергаард переживает творческий кризис. Чтобы как-то содержать семью, он занялся журналистикой. Однажды он приезжает на интервью к знаменитой писательнице Симоне Нильсен. Между ними возникает сложная связь. И это несмотря на то, что он женат, а она на 30 лет старше. Какой роман для них важнее — тот, что происходит между ними, или тот, который каждый из них пишет?