Нас не отменишь: минимум 20 концертов зарубежных звезд пройдет в РФ в 2026 году

Американский рэпер Xzibit, рок-группа из Лос-Анджелеса Hollywood Undead, исполнитель хита Gelato al cioccolato — итальянец Пупо, турецкий актер и певец Эмре Алтуг, особенно известный по сериалу «Зимородок» и песне Bu Kadar Mı, коллективы из Южной Кореи и другие зарубежные артисты планируют приехать с концертами в Россию. До конца 2026 года местные организаторы анонсируют десятки шоу, в том числе — стадионного уровня. Некоторые переговоры на будущий сезон уже завершены. «Известия» — о том, каким будет концертный календарь и как меняется индустрия в стране в условиях по-прежнему непростой геополитики.
«Мы ведем переговоры относительно нескольких стадионных шоу».
С ремикса на «Матушку» начался московский концерт Джейсона Деруло. Американский рэпер DaBaby во время своего шоу признался в любви местной публике, надев ушанку в цвета триколора, а Lil Pump настолько проникся русским духом, что будто и вовсе не хотел уезжать — после выступления записал совместную с нашей артисткой Марго песню «Кукареку» и даже принял участие в нескольких шоу. Концертный календарь на 2025 год очевидно продемонстрировал, что лояльность зарубежных звезд по отношению к России растет. Akon, Тимбалэнд, Xzibit — и это не весь список тех, кто тоже выступал на нашей сцене.
— Вы спросили, зачем я еду в Россию? Потому что им (поклонникам. — Ред.) нравится эта чертова музыка! — с удивлением прокомментировал свой визит в Москву в сентябре Xzibit, будто нет причин, которые могли бы этому помешать.
Звезда «Тачки на прокачку» уже готовится вернуться — 3 декабря 2025 года Xzibit выступит в Москве, а 4 декабря — в Санкт-Петербурге.
— Мы связались с менеджментом Экзибита еще летом. В следующем году мы планируем привезти значительно больше звезд из-за рубежа — думаем, это будет порядка шести-восьми концертов. В том числе мы ведем переговоры относительно нескольких стадионных шоу. Переговоры с рэп-исполнителями проходят проще, чем со звездами других жанров, — они не столь политизированы и включены в новостную повестку. По поводу гастролей иностранных исполнителей мы испытываем осторожный оптимизм. Все-таки Россия — это большой рынок, и отказываться от него просто так никто не хочет. Одновременно есть понятные сложности, которые связаны с геополитической обстановкой, давлением общественного мнения на медийных фигур на Западе, — сказала «Известиям» глава АРТЛАЙФ, SAV Entertainment Надежда Соловьева.
Не боятся разрушать культурный заслон не только американцы, но и европейцы. Итальянский певец Пупо, широко известный популярным и сегодня хитом 1980-х Gelato al cioccolato, возвращается в Россию раз за разом, даже несмотря на недавний скандал, разгоревшийся на его родине, — соотечественников возмутило высказывание артиста в интервью «Известиям» о том, что он просил бы наше гражданство, если бы итальянские власти закрыли ему дорогу в РФ. Ближайший его концерт в России — в декабре этого года.
«Мы планируем провести 20−30 концертов».
О потеплении говорят цифры. В марте 2025-го гендиректор и основатель концертного агентства Say Agency Анна Субчева, которое до этого как раз и организовало в Москве концерт американца DaBaby, в беседе с «Известиями» обещала анонсировать до конца года еще минимум 10 имен. На следующий сезон планов больше.
— До конца года мы будем работать над существующими проектами. В следующем году мы планируем провести 20−30 концертов в жанрах от поп до рока, не забывая и наш любимый рэп, — сказала она теперь «Известиям».
Всё это, говорят промоутеры, не произошло лишь за 2025 год, а стало результатом длительной и упорной работы по выстраиванию доверительных отношений.
— Артисты видят, как их здесь принимают. Они все сначала немного побаиваются чего-то, переживают, а потом никто не хочет ехать домой. У них происходит такой диссонанс в голове — им говорят одно по телевидению, а здесь происходит абсолютно другое. Такую отдачу и любовь, которые они получают от российских поклонников, не сравнить ни с какой в мире, — уверяет «Известия» Игорь Логачев из Force Events, который сотрудничает с американскими рэперами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ.
Со многими из тех, кто приезжал в этом году с концертами в Россию, говорит он, уже есть договоренности на следующий год.
— Повторно и тур Akon будет, мы скорее всего затронем Сибирь, сейчас это планируется, будет Москва, может быть снова Сочи. 2026 год у нас будет очень плодотворным. Есть переговоры с очень большими артистами, которые уже завершены, — сказал он.
«Из России ему почти каждый день приходят просьбы о концерте».
О том, как умеют принимать российские поклонники, отлично знают турецкие звезды, чьих фанатов отличает особая преданность. В 2025 году, чтобы увидеть Бурака Озчивита, Ханде Эрчел, Барыша Ардуча, Джана Ямана, они съезжались в Москву из разных городов страны, везли подарки, караулили с плакатами у дверей отелей.
Впереди концерты звезды одного из главных хитов турдизи — сериала «Зимородок». Эмре Алтуг, исполнивший там роль Орхана Корхана, известен и как певец. Самая популярная его песня в России — Bu Kadar Mı, прогремевшая в начале 2000-х и вновь оказавшаяся в топе на волне успеха сериала.
— Эмре — артист, который объединяет поколения, и для нас было важно подарить российской публике возможность увидеть его живое выступление с оркестром и почувствовать энергию, за которую его так ценят в Турции и за ее пределами, — рассказала «Известиям» основатель проекта Turkish Events Лала Физули. — Он воспринял эту идею с большим интересом. Эмре признался, что из России ему почти каждый день приходят предложения и просьбы о концерте — поэтому мое приглашение стало подтверждением, что время действительно пришло. Он очень хотел приехать именно с живой концертной программой, ведь прекрасно знает, как его здесь ждут. На его выступления в Турции часто приходят целые группы российских туристов, и эта любовь ощущается даже на расстоянии.
Фото: Turkish Events.
Концерты состоятся через месяц — 15 ноября в Москве, 17-го в Казани и 19-го в Петербурге. Команда, поделилась Лала Физули, уже строит планы на следующий год.
— Турецкие звезды всегда были открыты для России как для дружественной страны и с радостью готовы были приезжать с концертами. В 2025 году мы стали говорить об этом больше. Это, безусловно, связано с глобальным успехом турецких сериалов — они сделали артистов еще ближе и понятнее российской аудитории, и интерес к живым выступлениям вырос естественным образом, — добавила она.
Отмечают представители индустрии хорошую концертную инфраструктуру, оборудование и логистические решения в России.
— До конца года мы планируем провести три шоу металкор-группы As I Lay Dying из США в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В марте 2026 у нас будет четыре шоу проекта Kings Of Thrash — в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Это музыканты легендарных Megadeth из классического состава, которые играют в туре всю свою классику под новым брендом. Это также артисты из США, — сказали «Известиям» в пресс-службе GET Live.
Фото: Global Look Press/Herbert P. Oczeret.
Другое концертное агентство — «Мельница» — на днях анонсировало майские концерты рок-группы из Лос-Анджелеса Hollywood Undead в Москве и Питере.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
В гастрольном графике Россия и у представителей k-pop. В ноябре 2025 года на двухдневном «Фандом Фесте ВКонтакте» выступят южнокорейские группы DKB, EVERGLOW, 8TURN и The Last Live. 2026-й встречать будут их уже знакомые нашей публике соотечественники W24. В январе мужской k-pop-бэнд отправится по городам нашей необъятной в тур с патриотичным названием «Трава у дома».