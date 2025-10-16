Нас не отменишь: минимум 20 концертов зарубежных звезд пройдет в РФ в 2026 году

— Эмре — артист, который объединяет поколения, и для нас было важно подарить российской публике возможность увидеть его живое выступление с оркестром и почувствовать энергию, за которую его так ценят в Турции и за ее пределами, — рассказала «Известиям» основатель проекта Turkish Events Лала Физули. — Он воспринял эту идею с большим интересом. Эмре признался, что из России ему почти каждый день приходят предложения и просьбы о концерте — поэтому мое приглашение стало подтверждением, что время действительно пришло. Он очень хотел приехать именно с живой концертной программой, ведь прекрасно знает, как его здесь ждут. На его выступления в Турции часто приходят целые группы российских туристов, и эта любовь ощущается даже на расстоянии.