Всемирный день хлеба и День босса: какие праздники отмечают в России и мире 16 октября

День разрешения конфликтов отмечают с 2005 года в третий четверг октября по предложению Ассоциации по разрешению конфликтов. В этот праздник обычно проводятся лекции о том, как избегать спорных ситуаций и разрешать их. Также в эту дату можно попробовать помириться с теми, с кем вы находитесь в ссоре, или выступить посредником в разрешении конфликта других людей.