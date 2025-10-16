Народный календарь. Как в Фомин день, 19 октября, избежать убытков в семье

К этой дате обычно подводили итоги года и определяли количество запасов, чтобы понять, как их расходовать в течение зимы. Если амбары и погреба оказывались полными, то люди шли в храм и ставили свечу в благодарность Фоме. В этот день также нельзя тратить деньги, которые были про запас, так как это может привести к убыткам в семье.