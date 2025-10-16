Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Как в Фомин день, 19 октября, избежать убытков в семье

19 октября в народном календаре — Фомин день. В эту дату православные чтут апостола Фому, которого называли «близнецом».

19 октября в народном календаре — Фомин день. В эту дату православные чтут апостола Фому, которого называли «близнецом».

На Руси его почитали за бережливость и запасливость. Считалось, что в Фомин день все запасы нужно было приносить в дом и располагать в своих сумках, амбарах или сараях. О нерадивых и легкомысленных людях, которые этого не делали, в народе говорили: «Велика крома, да пес ли в ней».

К этой дате обычно подводили итоги года и определяли количество запасов, чтобы понять, как их расходовать в течение зимы. Если амбары и погреба оказывались полными, то люди шли в храм и ставили свечу в благодарность Фоме. В этот день также нельзя тратить деньги, которые были про запас, так как это может привести к убыткам в семье.

Приметы погоды:

Вороны в стаи собираются — к ненастью.

Сухой снег предвещает урожайное лето.

Дым стоит столбом — к теплой и солнечной погоде. Стелется по земле — будет дождь.

Именины отмечают: Клавдия, Никанор, Макар, Архип, Иван.