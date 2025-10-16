Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он продолжает «усердно работать» над завершением украинского конфликта.
Трамп сравнил сложность конфликта на Украине с «многовековым противостоянием» в ближневосточном регионе.
«Один длится три года, другой — три тысячи», — сказал он в интервью телекомпании CNN.
Сначала Трамп задумался, что являлось бы большим успехом— мирное урегулирование на Ближнем Востоке или на Украине. Сотрудник телекомпании отметил, что «ближневосточный конфликт исторически было труднее завершить».
«Верно», — ответил Трамп.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин открыт для перевода процесса по урегулированию конфликта на Украине в политико-дипломатическое русло.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ЕС хотят, чтобы украинский конфликт стал «конфликтом Трампа».