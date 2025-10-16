Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что усердно работает над урегулированием на Украине

Трамп сравнил украинский конфликт с «противостоянием» в ближневосточном регионе.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он продолжает «усердно работать» над завершением украинского конфликта.

Трамп сравнил сложность конфликта на Украине с «многовековым противостоянием» в ближневосточном регионе.

«Один длится три года, другой — три тысячи», — сказал он в интервью телекомпании CNN.

Сначала Трамп задумался, что являлось бы большим успехом— мирное урегулирование на Ближнем Востоке или на Украине. Сотрудник телекомпании отметил, что «ближневосточный конфликт исторически было труднее завершить».

«Верно», — ответил Трамп.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин открыт для перевода процесса по урегулированию конфликта на Украине в политико-дипломатическое русло.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ЕС хотят, чтобы украинский конфликт стал «конфликтом Трампа».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше