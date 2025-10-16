Суд одобрил развод женщине, выжившей после того, как муж столкнул ее со скалы

Народный суд города Нанкин в Китае удовлетворил ходатайство о расторжении брака, поданное женщиной, которую шесть лет назад ее супруг столкнул со скалы во время отпуска в Таиланде. Как сообщает гонконгская газета South China Morning Post, инцидент произошел в июне 2019 года, когда пара посещала национальный парк.
Муж, Юй Сяодун, столкнул свою жену Ван Нань с 34-метровой скалы. Несмотря на огромную высоту, женщина чудом осталась в живых, однако получила тяжелые травмы. На момент происшествия она была на раннем сроке беременности, и в результате падения у нее произошел выкидыш.
В 2024 году таиландский суд признал Юй Сяодуна виновным в покушении на убийство и приговорил его к 33 годам и четырем месяцам тюремного заключения, а также обязал выплатить компенсацию в размере 500 тысяч юаней (около 70 тысяч долларов). Ван Нань подала заявление на развод в сентябре 2023 года, однако судебный процесс занял несколько лет из-за бюрократических сложностей и того факта, что осужденный отбывает наказание в другой стране.
