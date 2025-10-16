Суд одобрил развод женщине, выжившей после того, как муж столкнул ее со скалы

В 2024 году таиландский суд признал Юй Сяодуна виновным в покушении на убийство и приговорил его к 33 годам и четырем месяцам тюремного заключения, а также обязал выплатить компенсацию в размере 500 тысяч юаней (около 70 тысяч долларов). Ван Нань подала заявление на развод в сентябре 2023 года, однако судебный процесс занял несколько лет из-за бюрократических сложностей и того факта, что осужденный отбывает наказание в другой стране.