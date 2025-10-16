Ричмонд
В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели временные ограничения на полёты

В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации.

Источник: Life.ru

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее в Волгоградской области силы ПВО Минобороны России отразили атаку беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных формирований. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о повреждении четырёх частных домовладений в посёлке Кирова Светлоярского района в результате падения обломков сбитых БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте инцидента работали оперативные службы, оказывающие необходимую помощь местным жителям.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

