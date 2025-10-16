«Конечно, воспитала»: Телеведущая Дана Борисова вышла замуж за актера

Известно, что у телеведущей уже есть два мужа в прошлом. Первым был бизнесмен Максим Аксенов, с которым у неё родилась дочь Полина. Вторым супругом стал предприниматель Андрей Трощенко, с которым Борисова состояла в браке около года до развода в 2016 году.