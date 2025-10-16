Ричмонд
«Конечно, воспитала»: Телеведущая Дана Борисова вышла замуж за актера

Дана Борисова стала женой Владимира Тишко в проекте «Свадьба вслепую».

Источник: Комсомольская правда

Телеведущая Дана Борисова и актёр Владимир Тишко поженились в рамках телевизионного проекта «Свадьба вслепую». Об этом сообщает Star Hit.

По правилам шоу участники некоторое время живут вместе, не зная заранее, кто станет их партнёром. Встреча с 55-летним Тишко вызвала у Борисовой смешанные чувства.

«Я его к концу проекта, конечно, воспитала, чтобы он мог хотя бы какой-то комплимент из себя выдавить, цветы подарить, но изначально он был совершенно в этом плане неотесанный, в плане романтизма», — призналась телеведущая.

В то же время сам Владимир Тишко отметил, что участие в проекте стало для него серьёзным испытанием: по сравнению с шоу «Выживалити» он чувствовал себя там гораздо комфортнее.

Известно, что у телеведущей уже есть два мужа в прошлом. Первым был бизнесмен Максим Аксенов, с которым у неё родилась дочь Полина. Вторым супругом стал предприниматель Андрей Трощенко, с которым Борисова состояла в браке около года до развода в 2016 году.

Ранее Дана Борисова отреагировала на новость о пополнении в семье бывшего мужа.