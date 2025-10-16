Временно закрыл прием и отправку рейсов еще один российский аэропорт

Тамбовский аэропорт скорректировал ряд авиаперелетов.
В аэропорту Тамбова временно приостановлены операции по приему и отправке воздушных судов. Об этом проинформировали в Росавиации.
«Аэропорт Тамбов. Установленные ограничения направлены на повышение уровня безопасности при осуществлении перелетов», — оповестил пассажиров представитель Артем Кореняко в telegram-канале.
В аэропорту Волгограда ранее уже вводились схожие меры обеспечения безопасности. Кроме того, было произведено изменение расписания ряда авиарейсов.