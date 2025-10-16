Ричмонд
Временно закрыл прием и отправку рейсов еще один российский аэропорт

В аэропорту Тамбова временно приостановлены операции по приему и отправке воздушных судов. Об этом проинформировали в Росавиации.

Тамбовский аэропорт скорректировал ряд авиаперелетов.

«Аэропорт Тамбов. Установленные ограничения направлены на повышение уровня безопасности при осуществлении перелетов», — оповестил пассажиров представитель Артем Кореняко в telegram-канале.

В аэропорту Волгограда ранее уже вводились схожие меры обеспечения безопасности. Кроме того, было произведено изменение расписания ряда авиарейсов.