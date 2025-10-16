Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Грэмми» Валерии может стать большой культурной победой России

Присуждение певице Валерии премии «Грэмми» может стать крупной культурной победой России, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он заявил во время общения с «Постньюс», комментируя номинацию песни российской артистки.

Источник: Life.ru

Эксперт объяснил, что ранее жюри премии редко отдавало предпочтение лёгким композициям на русском языке из-за барьеров восприятия. Однако, если Валерия действительно удостоится «Грэмми», это станет не только огромным поводом для национальной гордости, но и свидетельством позитивного отношения со стороны Американской академии звукозаписи.

Соседов считает, что Валерия, начавшая свою карьеру в 1986 году, как никто другой заслуживает этой награды. Он выразил свою искреннюю радость за певицу и надежду на то, что «Грэмми» в итоге достанется именно ей.

Информация о номинации композиции «Исцелю» на премию «Грэмми» появилась днём 15 октября. Эта песня, вошедшая в одноимённый альбом Валерии, успешно прошла первоначальный отборочный этап, обойдя десятки тысяч работ мировых артистов. Следующий критически важный шаг — голосование членов Американской академии звукозаписи, по результатам которого будут определены финалисты этой авторитетной премии.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».