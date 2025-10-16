В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом 16 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Все службы аэропортов, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов предпринимают необходимые меры для соблюдения новых требований.
Ранее Росавиация временно ограничила работу шести аэропортов России. В список закрытых воздушных гаваней вошли Владикавказ, Казань, Калуга, Нижнекамск, Самара и Ульяновск.
Также известно, что в ночь на 15 октября российские силы ПВО уничтожили 59 дронов ВСУ над регионами страны.