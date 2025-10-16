Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения

Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту для обеспечения безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом 16 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Все службы аэропортов, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов предпринимают необходимые меры для соблюдения новых требований.

Ранее Росавиация временно ограничила работу шести аэропортов России. В список закрытых воздушных гаваней вошли Владикавказ, Казань, Калуга, Нижнекамск, Самара и Ульяновск.

Также известно, что в ночь на 15 октября российские силы ПВО уничтожили 59 дронов ВСУ над регионами страны.