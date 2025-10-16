«Ламборгини» — у малолеток, а ипотека — у рабочих. Как блогеры с 50 млн злят всю страну

Блогерскую карьеру она начала в 2018 году в возрасте 10 лет. Сначала это были скетчи, танцы и липсинк. А спустя два года девушка запела — записала песню и сняла клип «Розовое небо» в партнёрстве с блогером Дианой DiStory. В 2022 году снялась в кино, в 2023 году запустила шоу «Топ» в одной из соцсетей, а год спустя порадовала себя машиной.