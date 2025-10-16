Трамп пообещал принять решение по просьбам Украины о дальнобойном оружии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал, что в будущем он примет решение о том, одобрит ли просьбы украинской стороны о поставках дальнобойного вооружения.
«Они хотят пойти в наступление, я приму решение по этому поводу», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Кроме того, Трамп подтвердил, что в пятницу планирует встретиться с Зеленским в Белом доме. Президент США также заявил, что он «усердно работает» над урегулированием на Украине.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал возможные поставки американских ракет Tomahawk Украине фактором, способным нанести серьёзный ущерб перспективам нормализации отношений между Соединёнными Штатами и РФ.