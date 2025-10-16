В Петербурге полиция задержала уличную певицу за исполнение песен иноагентов

По ее словам, она уже поговорила с Дианой, и та пообещала больше не исполнять песни иноагентов. На вопрос журналистов, разделяет ли она сама или ее дочь политическую позицию Noize MC (его признали иноагентом с мотивировкой «осуществление политической деятельности» в пользу Украины. — «Газета.Ru».) женщина ответила, что ничего об этом не слышала и думает, что ее дочь тоже в этом не разбирается. Она отметила, что ~ранее Диана не раз выступала с патриотическими песнями, периодически исполняла песню Шамана «Я русский!» и песни группы «Любэ» — однако такие композиции не находили массового отклика у уличной аудитории. ~