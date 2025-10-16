Норвежские военные создали дроновый полигон в Польше для обучения солдат ВСУ

Норвежские военные совместно с польскими коллегами создали дроновый полигон в Польше для обучения украинских солдат. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам на встрече глав военных ведомств НАТО в Брюсселе.
«В Польше за несколько недель удалось создать центр для обучения солдат НАТО и украинских солдат. Там подготовлена полоса для взлетов дронов, также там подготовлен целый дроновый полигон», — отметил Косиняк-Камыш.
Кроме того, он подчеркнул, что на базе этого учебного центра в Польше могут находиться до 700 норвежских военнослужащих.
Недавно стало известно, что Польша наращивает военное производство, стремясь стать лидером европейского военно-промышленного комплекса. Польская компания Mesko запустила в Пенках крупномасштабное производство критически важных компонентов для артиллерийских боеприпасов, включая пороха и унифицированные модульные заряды.