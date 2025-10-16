В Мордовии ввели режим опасность атаки БПЛА

Режим опасности ввели ночью 15 октября.
В Республике Мордовия введен режим «беспилотной опасности». Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона.
«Уважаемые жители! Внимание! На территории Республики Мордовия объявлен сигнал “Беспилотная опасность”», — говорится в официальном заявлении правительства Мордовии. В сообщении уточняется, что местным жителям рекомендуется ограничить пребывание на открытых пространствах и не приближаться к неустановленным объектам.
Ранее в аэропорту Тамбова и Волгограда ввели ограничения на прием и вылет рейсов. Это сделано для осуществления безопасности граждан и пассажиров.
