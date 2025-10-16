Палеонтологи нашли в Аргентине останки одного из древнейших динозавров возрастом около 230 млн лет

Скелет был найден еще в 1978 году в сланцевых отложениях Позитонии в районе Хольцмаден (Юго-Западная Германия). Однако только сейчас ученые провели полноценное анатомическое исследование находки и пришли к выводу, что перед ними — ранее неизвестный вид. -0-