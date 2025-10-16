Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не соответствуют ни юридическим, ни моральным нормам: раскритикован запрет на кормление бездомных животных

Общественная палата РФ на этапе нулевого чтения не поддержала два законопроекта — о запрете кормления бездомных животных и о запрете противодействия сотрудникам организаций, занимающихся их отловом.

Общественная палата РФ на этапе нулевого чтения не поддержала два законопроекта — о запрете кормления бездомных животных и о запрете противодействия сотрудникам организаций, занимающихся их отловом. Председатель комиссии ОП по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина заявила, что эти инициативы не соответствуют ни юридическим, ни моральным нормам. Об этом пишет ТАСС.

По её словам, авторы законопроектов, в том числе депутат Госдумы Нина Останина, проигнорировали приглашения к диалогу с Общественной палатой. Тем не менее, ОП намерена подготовить резолюцию, которая полностью раскритикует данные инициативы. Шаройкина подчеркнула, что хотя обеспокоенность депутатов по поводу безопасности граждан оправдана, предложенные меры ведут к жестокости и не решают проблему.

Она призвала региональные власти активнее заниматься контролем за безнадзорными животными и ответить за ситуацию на местах. По мнению Шаройкиной, необходимо развивать программу отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска животных (ОСВВ), а не вводить спорные запреты. Также она готова встретиться с авторами законопроектов для совместной доработки законодательства.

Кроме того, председатель комиссии предложила провести депутатские проверки в регионах с высокой статистикой нападений собак и требовать ответственности от губернаторов и местных властей за допущенные нарушения.

Ранее депутаты обвинили журналистов в искажении их позиции по эвтаназии животных.