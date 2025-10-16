Не соответствуют ни юридическим, ни моральным нормам: раскритикован запрет на кормление бездомных животных

Общественная палата РФ на этапе нулевого чтения не поддержала два законопроекта — о запрете кормления бездомных животных и о запрете противодействия сотрудникам организаций, занимающихся их отловом. Председатель комиссии ОП по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина заявила, что эти инициативы не соответствуют ни юридическим, ни моральным нормам. Об этом пишет ТАСС.