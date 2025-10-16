Не соответствуют ни юридическим, ни моральным нормам: раскритикован запрет на кормление бездомных животных

Общественная палата РФ на этапе нулевого чтения не поддержала два законопроекта — о запрете кормления бездомных животных и о запрете противодействия сотрудникам организаций, занимающихся их отловом. Председатель комиссии ОП по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина заявила, что эти инициативы не соответствуют ни юридическим, ни моральным нормам. Об этом пишет ТАСС.
По её словам, авторы законопроектов, в том числе депутат Госдумы Нина Останина, проигнорировали приглашения к диалогу с Общественной палатой. Тем не менее, ОП намерена подготовить резолюцию, которая полностью раскритикует данные инициативы. Шаройкина подчеркнула, что хотя обеспокоенность депутатов по поводу безопасности граждан оправдана, предложенные меры ведут к жестокости и не решают проблему.
Она призвала региональные власти активнее заниматься контролем за безнадзорными животными и ответить за ситуацию на местах. По мнению Шаройкиной, необходимо развивать программу отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска животных (ОСВВ), а не вводить спорные запреты. Также она готова встретиться с авторами законопроектов для совместной доработки законодательства.
Кроме того, председатель комиссии предложила провести депутатские проверки в регионах с высокой статистикой нападений собак и требовать ответственности от губернаторов и местных властей за допущенные нарушения.
Ранее депутаты обвинили журналистов в искажении их позиции по эвтаназии животных.