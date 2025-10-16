Трамп: Индия прекратит покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в намерении прекратить закупки российской нефти. Это заявление было сделано на пресс-конференции в Белом доме.
— Он меня сегодня заверил в том, что они не будут покупать нефть у России. Это большая остановка. Теперь я должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай, — цитирует Трампа сайт Белого дома.
Американский президент также отметил, что полный отказ от российской нефти потребует некоторого времени, однако, по его словам, этот процесс скоро завершится.
4 сентября в СМИ также появилась информация о том, что Дональд Трамп отказался одобрить торговую сделку с Индией, если Нью-Дели не сократит импорт нефти из России.
Кроме того, Европейский союз (ЕС) планирует введение пошлин на российскую нефть, которая импортируется в Венгрию и Словакию.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, в свою очередь, заявил, что Европа и Вашингтон продолжают закупать нефть у Индии, несмотря на обвинения в адрес Нью-Дели по поводу покупок у России и финансирования конфликта на Украине.