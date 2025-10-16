В ряде регионов рискует подорожать полис ОСАГО

Сейчас в красной зоне ЦБ два региона — Ингушетия и Новосибирская область, где коэффициент поднимут вдвое, чтобы избежать перераспределения средств по стране. Для легковых авто коридор базовых ставок расширится на 15% в обе стороны — с 1646—7535 рублей до 1399−8665 рублей, а для мотоциклов на 40%, что позволит индивидуализировать тарифы. Аккуратные водители получат более низкие цены за счет конкуренции.