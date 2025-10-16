Сергей Жуков заявил о нехватке военно-патриотических песен

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. На сегодняшний день не хватает военно-патриотических песен, которые передают живые истории людей, считает лидер группы «Руки Вверх!», автор музыкального спектакля «Ты у меня одна» Сергей Жуков.
Премьерные показы спектакля Сергея Жукова «Ты у меня одна» пройдут 16 и 17 октября в Московском Губернском театре.
«Я рос на песнях Великой Победы, выступал с шести лет в ансамбле, пел песни о Великой Отечественной на праздниках. Эти песни настолько пронзительные и честные, что до сих пор у меня вызывают слезы. Это не просто музыка, это история людей, переживших ужас войны. Сегодня таких песен почти нет — и нашим детям просто неоткуда черпать память и уважение к героям войны. Через музыку и театр легче всего передавать эти чувства и опыт следующему поколению», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Военно-патриотический мюзикл «Ты у меня одна» — это музыкальный спектакль, действие которого разворачивается в настоящее время и в годы Великой Отечественной войны. Автором идем, композитором и продюсером проекта выступил Сергей Жуков. Проект приурочен к 80-летию Великой Победы и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.