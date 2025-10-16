Ричмонд
РБК: лидера азербайджанской диаспоры Ульяновска лишили гражданства России

Главу азербайджанской диаспоры в Ульяновской области и советника губернатора региона Ислама Гусейнова лишили гражданства России. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

На Гусейнова были организованы покушения.

«Главу азербайджанской диаспоры Ульяновской области и советника губернатора лишили российского гражданства», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Официальные ведомства пока не предоставили разъяснений по ситуации.

Известно, что Гусейнов занимал должность советника губернатора Ульяновской области и возглавлял местную азербайджанскую диаспору. Он был отмечен государственными и региональными наградами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее вручил Гусейнову медаль «Прогресс». Кроме того, по решению правительства Ульяновской области ему присвоена медаль «Дружба народов» за вклад в развитие межнациональных отношений в регионе.