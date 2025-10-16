Трамп заявил, что США ведут торговую войну с КНР

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что с Китаем уже идёт торговая война.
«Мы ведём одну сейчас», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в администрации США.
Трамп ответил на вопрос о том, может ли ситуация в отношениях с Китайской Народной Республикой «дойти до торговой войны».
Ранее Трамп рассказал, что Вашингтон с начала ноября «или раньше» установит стопроцентные пошлины на продукцию из КНР «сверх нынешних пошлин». По его словам, очередные меры объясняются «агрессивной позицией» китайской стороны.
В КНР заявили, что планы Соединённых Штатов ввести новые пошлины являются примером «двойных стандартов».
