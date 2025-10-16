Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США ведут торговую войну с КНР

По словам Трампа, Вашингтон установит стопроцентные пошлины на товары из КНР.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что с Китаем уже идёт торговая война.

«Мы ведём одну сейчас», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в администрации США.

Трамп ответил на вопрос о том, может ли ситуация в отношениях с Китайской Народной Республикой «дойти до торговой войны».

Ранее Трамп рассказал, что Вашингтон с начала ноября «или раньше» установит стопроцентные пошлины на продукцию из КНР «сверх нынешних пошлин». По его словам, очередные меры объясняются «агрессивной позицией» китайской стороны.

В КНР заявили, что планы Соединённых Штатов ввести новые пошлины являются примером «двойных стандартов».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше