Россиянам рассказали о коротких майских праздниках в 2026: сколько продлится отдых

Майские праздники в 2026 году будут короче из-за длинных новогодних каникул. Об этом сообщила ТАСС Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов от «Единой России». В Трудовом кодексе закреплено 14 праздничных дней ежегодно, но если они выпадают на выходные, их переносят. При этом общее количество рабочих дней в 2026 году останется на уровне 2025-го — 247.
«В 2025 году у нас были длительные майские праздники — дважды по четыре дня. В 2026 году за счёт длинных новогодних каникул майские праздники сократятся: к 1 Мая будет три выходных дня, к 9 Мая — тоже три», — отметила депутат.
Также россияне будут отдыхать по три дня в другие праздники — 23 Февраля и 8 Марта, но четырёхдневных выходных в 2026-м не будет.
Светлана Бессараб подчеркнула, что большинство россиян поддерживают идею длинных новогодних каникул как единственного периода, когда многие семьи могут совместно отдыхать, навещать родственников и путешествовать по России и за её пределами.
Ранее сообщалось, что предстоящие новогодние каникулы установят рекорд по продолжительности. Они будут длиться 12 дней, превысив показатели предыдущих лет.