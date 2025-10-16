Нет сил, всё раздражает? Осенняя хандра или депрессия — как отличить и куда бежать за помощью по ОМС

Осень — вроде бы уютное время года: пледы, кофе, свечи и красивые листья под ногами. Но для многих этот сезон превращается в череду серых дней, когда хочется только спать, ни с кем не разговаривать и спрятаться от мира под одеялом. Настроение скачет, силы на нуле, раздражение растёт — знакомо? Это может быть осенняя хандра или даже осенняя депрессия. Разница между ними — как между лёгкой простудой и серьёзным заболеванием, которое требует внимания врача.