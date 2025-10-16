Боец РФ Погоржельский уничтожил пулемётную точку ВСУ в городских боях

Российский военнослужащий Павел Погоржельский в ходе захвата опорников противника в многоэтажных домах в одном из населённых пунктов ликвидировал пулемётную точку и расчёт Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что ефрейтор использовал гранатомёт.
«Ефрейтор Погоржельский, получив задачу уничтожить противника, выдвинулся на наиболее выгодную позицию. Скрытно добравшись до огневой точки, Павел верно рассчитал расстояние до цели и прицельным выстрелом из ручного гранатомёта уничтожил вражескую позицию вместе с пулемётным расчётом противника», — говорится в сообщении.
В МО подчеркнули, что в результате штурмовики РФ заняли новые позиции.
Кроме того, в Минобороны РФ рассказали о разведчике Иване Морощуке, благодаря которому был ликвидирован опорный пункт противника.
«Заняв выгодную позицию, ефрейтор Морощук выявил численность личного состава, техники и вооружения врага. Оперативно используя средства связи, Иван Морощук передал всю информацию и координаты вражеского опорника артиллерийскому подразделению», — рассказали в ведомстве.
Объект и личный состав ВСУ ликвидировали артиллеристы.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.