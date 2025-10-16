Холостяцкий расклад: Четыре совета, которые избавят вас от переплат за продукты

Собеседник Life.ru предлагает готовить еду заранее на выходные. Можно приглашать друзей, а на следующей неделе — ходить к ним в гости. Если готовите блюдо, сразу разделяйте его на порции и замораживайте то, что не планируете есть в ближайшие дни. Это позволит всегда иметь под рукой готовый уровень качественной еды, уменьшит риск порчи и сэкономит время. Важно, чтобы приготовленная еда была разделена и запакована в морозильник — так вы сможете быстро разогреть то, что нужно.