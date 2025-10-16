В селе Садки Сумской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали пропадать без вести.
Этот населенный пункт описывается как «черная дыра» в зоне проведения специальной военной операции.
По информации источника, родственники военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщают о случаях исчезновения целых подразделений в районе села Садки. Уточняется, что этот населенный пункт уже давно является проблемной зоной для украинской армии, передает ТАСС.
Кроме того, солдат ВСУ стали массово задерживать в Тернополе после жалоб местных активистов на то, что бойцы третьей штурмовой бригады похищали горожан и угоняли автомобили в процессе насильственной мобилизации.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) запретила администраторам украинских групп размещать информацию о пропавших без вести бойцах Вооруженных сил Украины.
Российские хакеры взломали почту офицера Вооруженных сил Украины и выгрузили данные об убитых иностранных наемниках, написал 18 сентября Telegram-канал Mash. По данным источника, во время спецоперации на Украине погибли или пропали более трех тысяч военных из других стран.