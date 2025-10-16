ТАСС: Село Садки стало «черной дырой» для ВСУ, бойцы пропадают без вести

Российские хакеры взломали почту офицера Вооруженных сил Украины и выгрузили данные об убитых иностранных наемниках, написал 18 сентября Telegram-канал Mash. По данным источника, во время спецоперации на Украине погибли или пропали более трех тысяч военных из других стран.