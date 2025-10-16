Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Село Садки стало «черной дырой» для ВСУ, бойцы пропадают без вести

В селе Садки Сумской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали пропадать без вести.

В селе Садки Сумской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали пропадать без вести.

Этот населенный пункт описывается как «черная дыра» в зоне проведения специальной военной операции.

По информации источника, родственники военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщают о случаях исчезновения целых подразделений в районе села Садки. Уточняется, что этот населенный пункт уже давно является проблемной зоной для украинской армии, передает ТАСС.

Кроме того, солдат ВСУ стали массово задерживать в Тернополе после жалоб местных активистов на то, что бойцы третьей штурмовой бригады похищали горожан и угоняли автомобили в процессе насильственной мобилизации.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) запретила администраторам украинских групп размещать информацию о пропавших без вести бойцах Вооруженных сил Украины.

Российские хакеры взломали почту офицера Вооруженных сил Украины и выгрузили данные об убитых иностранных наемниках, написал 18 сентября Telegram-канал Mash. По данным источника, во время спецоперации на Украине погибли или пропали более трех тысяч военных из других стран.