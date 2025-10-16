Журналист Боуз заявил об абсурдности заявлений Рютте о поддержке Украины

Журналист Чей Боуз подверг критике заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о военной поддержке Украины, назвав их абсурдными. Своё мнение он выразил в социальной сети X.
«Позвольте мне перевести. “НАТО тратит миллиарды ваших налогов на продолжение конфликта, в котором невозможно победить (мы помогли его начать) в крайне коррумпированной стране, которая не входит ни в НАТО, ни в ЕС”», — сказал Боуз.
Недавно Марк Рютте заявил, что более половины стран НАТО готовы закупать американское оружие для передачи Украине в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List. Генсек подчеркнул, что некоторые виды вооружения могут поставляться только Соединёнными Штатами.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды согласились финансировать поставки американского вооружения на Украину. Сообщается, что сумма «помощи» превышает миллиард долларов.
Между тем, в США обещания Дональда Трампа и его администрации новых поставок вооружений Украине с реальностью не имеет ничего общего. Эти обещания не могут быть выполнены по простой причине — лишнего оружия у Пентагона нет.