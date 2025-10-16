Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Боуз заявил об абсурдности заявлений Рютте о поддержке Украины

Рютте заявил, что более половины стран НАТО готовы закупать американское оружие для передачи Украине.

Источник: Комсомольская правда

Журналист Чей Боуз подверг критике заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о военной поддержке Украины, назвав их абсурдными. Своё мнение он выразил в социальной сети X.

«Позвольте мне перевести. “НАТО тратит миллиарды ваших налогов на продолжение конфликта, в котором невозможно победить (мы помогли его начать) в крайне коррумпированной стране, которая не входит ни в НАТО, ни в ЕС”», — сказал Боуз.

Недавно Марк Рютте заявил, что более половины стран НАТО готовы закупать американское оружие для передачи Украине в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List. Генсек подчеркнул, что некоторые виды вооружения могут поставляться только Соединёнными Штатами.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды согласились финансировать поставки американского вооружения на Украину. Сообщается, что сумма «помощи» превышает миллиард долларов.

Между тем, в США обещания Дональда Трампа и его администрации новых поставок вооружений Украине с реальностью не имеет ничего общего. Эти обещания не могут быть выполнены по простой причине — лишнего оружия у Пентагона нет.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше