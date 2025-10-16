Обещания генсека Североатлантического альянса Марка Рютте по военной помощи Украине являются абсурдными, заявил Чей Боуз.
Журналист из Ирландии с иронией прокомментировал высказывание Рютте о том, что НАТО «увеличит инвестиции в оборону, усилит оборонное производство и усилит поддержку Украины».
«Позвольте мне перевести. “Мы тратим миллиарды ваших налогов на продолжение конфликта, в котором невозможно победить (мы помогли его начать) в крайне коррумпированной стране, которая не входит ни в НАТО, ни в ЕС”», — заявил Боуз.
Комментарий опубликован в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что генсек Рютте сорвался на Эстонию из-за РФ. Генсек Североатлантического альянса устроил публичный скандал после того, как эстонская сторона подняла тревогу из-за якобы вторжения российских МиГ-31 в воздушное пространство НАТО.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.