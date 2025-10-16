Путин призвал к жесткому контролю при подготовке к отопительному сезону

Россиянам посоветовали сократить частоту водных процедур до момента включения отопления. Такое предупреждение сделали сосудистые хирурги, ссылаясь на возможные риски для здоровья. По словам специалистов, частый душ в условиях сильного холода может вызвать резкий перепад температуры, что приводит к стрессу для организма и спазму сосудов. В этом случае нагрузка на сердце увеличивается, и человек может даже потерять сознание.