Путин призвал к жесткому контролю при подготовке к отопительному сезону

Президент России Владимир Путин в среду, 15 октября, подчеркнул недопустимость самоуспокоенности при подготовке к отопительному сезону.

По его словам, все намеченные меры должны реализовываться в строгом порядке.

— Благодушие здесь точно неуместно, надо все, о чем вы говорили, жестко проводить в жизнь. — цитирует заявление главы государства в ходе совещания с членами правительства РИА Новости.

10 октября стало известно, что горячее водоснабжение и отопление временно отключены в более чем 260 домах и 20 социальных учреждениях в Химках из-за сбоя в коммунальной системе.

Россиянам посоветовали сократить частоту водных процедур до момента включения отопления. Такое предупреждение сделали сосудистые хирурги, ссылаясь на возможные риски для здоровья. По словам специалистов, частый душ в условиях сильного холода может вызвать резкий перепад температуры, что приводит к стрессу для организма и спазму сосудов. В этом случае нагрузка на сердце увеличивается, и человек может даже потерять сознание.

Кроме того, россияне могут получить перерасчет за отопление, если тепло не подавалось более 24 часов в месяце или температура была ниже нормы.