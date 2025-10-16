Испанцам запретили брать домой черных кошек: во всем виноваты суеверия и ритуалы

Чёрные кошки, которые веками ассоциировались с несчастьем и оккультизмом, получили временную защиту в испанском городе Терраса. Там с 1 октября по 10 ноября введён запрет на их усыновление и передержку, чтобы избежать возможного использования животных в опасных «ритуалах» на Хэллоуин.
Местная служба по защите животных объясняет, что отказ в приёме заявок связан с «возможными рисками, связанными с суевериями, ритуалами или безответственным использованием». Такое решение принято в рамках мер предосторожности, которые поддерживают разные организации защиты животных, и призвано предотвратить злоупотребления в праздничный период.
Советник по защите животных Ноэль Дуке отметил, что к Хэллоуину количество запросов на чёрных кошек резко растёт, поскольку люди хотят использовать их либо для ритуалов, либо в качестве «крутых» украшений. Именно это и стало причиной временного запрета, направленного на обеспечение безопасности и благополучия животных.
Ранее стало известно, что на благоустроенные пляжи России нельзя будет приходить с питомцами с 1 сентября 2025 года. Это ограничение вводится приказом МЧС РФ и будет действовать до 1 сентября 2031 год.