Испанцам запретили брать домой черных кошек: во всем виноваты суеверия и ритуалы

Чёрные кошки, которые веками ассоциировались с несчастьем и оккультизмом, получили временную защиту в испанском городе Терраса. Там с 1 октября по 10 ноября введён запрет на их усыновление и передержку, чтобы избежать возможного использования животных в опасных «ритуалах» на Хэллоуин.