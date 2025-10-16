Ричмонд
В Аргентине нашли скелет двухметрового динозавра, ему 230 млн лет

Археологи нашли почти полный скелет ранее неизвестного длинношеего динозавра.

Источник: Комсомольская правда

Аргентинские палеонтологи пополнили перечень известных науке динозавров. Они обнаружили останки динозавра ранее неизвестного вида. Об этом информирует Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET).

В релизе сообщается, что это один из самых древних в мире динозавров, учёные считают, что его возраст 225−230 млн лет.

«Мы оцениваем его длину примерно в 2 м, а вес взрослой особи — в 18 кг, почти вдвое больше, чем у других близких родственников, найденных в Аргентине», — заявила одна из авторов исследования Малена Хуарес.

Учёные уверены, что находка открывает перспективы для крупных открытий.

Ранее сообщалось, что учёными обнаружен неизвестный науке ящер с парусом на спине. Он жил ранее птиц и динозавров, но не был их предком.

Могли ли люди и динозавры жить вместе, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем учёные выяснили настоящую причину гибели динозавров. Они считают, что у астероида, устроившего глобальный катаклизм 66 миллионов лет назад, был сообщник.