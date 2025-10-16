Над несколькими районами в Пензенской области ввели план «Ковер»

Глава Пензенской области Олег Мельниченко объявил о введении плана «Ковер» над отдельными районами региона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Над рядом районов области введен план “Ковер”», — написал он.
Известно, что данный план может быть активирован по различным причинам: например, в случае неожиданных изменений погоды, угрожающих безопасности полетов, при нарушении воздушного пространства иностранным воздушным судном или при атаках беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, что накануне из-за сохраняющейся угрозы со стороны БПЛА временно приостановлены все полеты через аэропорт Волгограда. Позднее там были введены временные ограничения на прием и выпуск судов.
Кроме этого, днем ранее в аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.