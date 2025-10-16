Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Размером с футбольное поле: Офицер ВМС США рассказал о подводных кораблях пришельцев

Daily Star: В Конгрессе обсуждают встречи ВМФ с огромными кораблями пришельцев.

Источник: Комсомольская правда

Моряки ВМС США неоднократно встречались с кораблями пришельцев, это были огромные объекты, двигавшиеся под водой. Об этом рассказал американский конгрессмен Тим Берчетт.

«Один высокопоставленный офицер флота говорил мне о столкновениях с чем-то, что двигалось со скоростью 300 километров в час и больше. Это нечто было размером с футбольное поле. И это была не рыба», — сказал конгрессмен изданию Daily Star.

Конгрессмен выразил уверенность, что эти объекты не были сделаны людьми и добавил, что они часто допускают опасное сближение с самолётами и подводными лодками.

Ранее в США рассекретили ряд документов ЦРУ, касающихся данных о размещении баз пришельцев как на Земле, так и на других планетах Солнечной системы.

Почему инопланетяне не посещают Землю: боятся, презирают человечество или все давно погибли, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем гарвардский астроном предложил дерзкий план, как догнать комету, похожую на корабль пришельцев.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше