Размером с футбольное поле: Офицер ВМС США рассказал о подводных кораблях пришельцев

Моряки ВМС США неоднократно встречались с кораблями пришельцев, это были огромные объекты, двигавшиеся под водой. Об этом рассказал американский конгрессмен Тим Берчетт.
«Один высокопоставленный офицер флота говорил мне о столкновениях с чем-то, что двигалось со скоростью 300 километров в час и больше. Это нечто было размером с футбольное поле. И это была не рыба», — сказал конгрессмен изданию Daily Star.
Конгрессмен выразил уверенность, что эти объекты не были сделаны людьми и добавил, что они часто допускают опасное сближение с самолётами и подводными лодками.
Ранее в США рассекретили ряд документов ЦРУ, касающихся данных о размещении баз пришельцев как на Земле, так и на других планетах Солнечной системы.
