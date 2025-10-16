Ричмонд
Трамп отложил решение по дальнобойному оружию для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о предоставлении Украине дальнобойного оружия будет принято им в будущем, после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал C-Span, опубликовавший запись выступления президента в Белом доме.

Трамп отметил, что украинская сторона планирует наступление, и он «примет решение по этому поводу». Ранее было объявлено, что встреча Трампа и Зеленского состоится 17 октября в Белом доме. Зеленский выражал надежду на эту встречу, в ходе которой, как сообщается, он намерен вновь просить американского лидера о поставках дальнобойного вооружения, говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что принял решение относительно Украины и крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk). Американский лидер не уточнил, в чем заключается его ответ касательно поставок снарядов. Однако он сказал, что у него нет какого-либо стремления провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта между Москвой и Киевом. По мнению сенатора Алексея Пушкова, поставка Украине ракет Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей эскалации, из которой будет трудно найти выход. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».

