Трамп заявил, что Путин оценил бомбардировщики США на Аляске

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в штате Аляска оценил бомбардировщики ВС США.
«Путин, когда мы ехали на Аляске мимо них, он сказал: “Это действительно сработало”. И это так», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации в администрации США.
Трамп отметил, что речь шла о демонстрации бомбардировщиков.
Напомним, переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске в августе текущего года. На Встреча была проведена на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Президент Российской Федерации и президент США обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Путин подчеркнул, что российская сторона заинтересована в том, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер.
Ранее Путин заявил, что работа РФ по урегулированию строится на положениях саммита на Аляске.