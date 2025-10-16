Белоусов: НАТО наращивает военное присутствие и активность на восточном фланге

Россия и Белоруссия отмечают значительное усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге альянса, а также активизацию учебно-боевой и разведывательной деятельности у границ двух стран. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
— Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран, — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.
Белоусов также отметил, что около 60 тысяч военнослужащих НАТО было задействовано в учениях на восточном фланге. Министр обороны РФ добавил, что сотрудничество России и Белоруссии в оборонной сфере является важным фактором поддержания региональной стабильности, особенно на фоне «откровенно враждебной деятельности НАТО», передает ТАСС.
15 октября глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили призвал Североатлантический альянс (НАТО) ответить «всей своей силой» на якобы нарушение воздушного пространства с российской стороны. Хили подтвердил, что Великобритания продолжит участвовать в миссии НАТО «Восточный страж», в рамках которой истребители армии Великобритании Typhoon будут осуществлять патрулирование над Польшей до конца года.