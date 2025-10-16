Белоусов: НАТО наращивает военное присутствие и активность на восточном фланге

Белоусов также отметил, что около 60 тысяч военнослужащих НАТО было задействовано в учениях на восточном фланге. Министр обороны РФ добавил, что сотрудничество России и Белоруссии в оборонной сфере является важным фактором поддержания региональной стабильности, особенно на фоне «откровенно враждебной деятельности НАТО», передает ТАСС.