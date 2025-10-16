Ричмонд
Пентагон конфисковал пропуска у большинства крупных американских СМИ

Журналисты из Пенгатона намерены доказать, что ограничения не мешают их работе.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны США лишило пропусков представителей большинства крупных американских СМИ из-за их отказа принять новые обязательства для работы с ведомством.

По информации The Guardian, некоторые журналисты, освещающие работу оборонного департамента, решительно настроены доказать, что введённые ограничения не станут препятствием для их профессиональной деятельности.

Более того, как отмечается в статье, часть из них намерена занять более активную и наступательную позицию.

Напомним, недавно крупнейшие американские СМИ отказались подписывать новые правила работы с Пентагоном. Об этом сообщил The Washington Post. По данным издания, Министерство обороны США предложило медиа несколько условий для продолжения сотрудничества. Среди них — запрет на запрос и получение информации, которая не предоставляется Пентагоном официально.