Пентагон конфисковал пропуска у большинства крупных американских СМИ

Напомним, недавно крупнейшие американские СМИ отказались подписывать новые правила работы с Пентагоном. Об этом сообщил The Washington Post. По данным издания, Министерство обороны США предложило медиа несколько условий для продолжения сотрудничества. Среди них — запрет на запрос и получение информации, которая не предоставляется Пентагоном официально.