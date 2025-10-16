В работе YouTube произошел масштабный сбой 16 октября

Ночью 16 октября популярный видеохостинг YouTube начал работать с перебоями. При попытке просмотра любого видео оно либо запускается заново, либо не воспроизводится вовсе, выдавая ошибку, после которой иногда снова запускается.
За последний час сервис Downdetector зафиксировал более 200 тысяч жалоб на работу YouTube. Пользователи по всему миру сообщают о похожих проблемах, которые мешают им смотреть ролики.
Пока администрация YouTube не дала официальных комментариев по поводу инцидента. О причинах сбоя, сроках его устранения и времени восстановления нормальной работы сайта ничего не известно.
Ранее сообщалось, что массовый сбой произошел в работе сервиса Trust Wallet в воскресенье, 12 октября 2025 года. Стало известно, что в приложениях компании обнулились все криптокошельки.