Ученые предупредили о наступающей на Земле катастрофе

Согласно выводам ученых, в зоне повышенного риска затопления находится застройка прибрежных городов в Африке, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке. При этом из 840 миллионов зданий на исследуемой территории при повышении уровня моря на 20 метров к 2100 году пострадают 136 миллионов. Многие из этих построек находятся в густонаселенных низинных районах, поэтому порты, инфраструктура и объекты культурного наследия тоже могут оказаться под угрозой.