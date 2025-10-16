Ученые предупредили о наступающей на Земле катастрофе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Повышение уровня моря из-за продолжающихся выбросов парниковых газов может привести к уничтожению прибрежных городов по всему миру, говорится в исследовании ученых из канадского Университета Макгилла.
«Ожидается, что уровень моря в будущем поднимется, что приведет к прогрессирующему затоплению прибрежных городов», — говорится в материале.
Согласно выводам ученых, в зоне повышенного риска затопления находится застройка прибрежных городов в Африке, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке. При этом из 840 миллионов зданий на исследуемой территории при повышении уровня моря на 20 метров к 2100 году пострадают 136 миллионов. Многие из этих построек находятся в густонаселенных низинных районах, поэтому порты, инфраструктура и объекты культурного наследия тоже могут оказаться под угрозой.
«Изменение климата и повышение уровня моря затронут каждого из нас, независимо от того, живем ли мы у океана или нет», — сказал профессор университета Эрик Гэлбрейт.
Авторы исследования утверждают, что эти расчеты предоставляют важную информацию архитекторам, планировщикам и застройщикам, которые могут учитывать результаты для того, чтобы минимизировать ущерб в будущем.