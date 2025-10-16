Запрет на выгул доберманов и овчарок детьми и пьяными могут ввести в России

В России рассматривается законопроект, который может запретить выгул определенных пород собак, включая доберманов и немецких овчарок, а также крупных собак (выше 30−40 см в холке), детям до 16 лет, недееспособным гражданам и лицам в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщают «Известия».
Первое чтение законопроекта, ограничивающего выгул опасных собак несовершеннолетними и нетрезвыми людьми, уже состоялось в Госдуме в сентябре. Кабинет министров предложил доработать инициативу. В ответ межфракционная группа депутатов подготовила ряд поправок, которые будут представлены правительству для выбора наиболее подходящего варианта для второго чтения.
Депутаты предлагают внести в список запрещенных для выгула данной категорией граждан все 12 потенциально опасных пород, указанных в перечне правительства, а также собак, высота которых в холке превышает 30 или 40 сантиметров, передает «Известия».
Ране депутат Государственной Думы Игорь Антропенко предложил запретить держать в многоквартирных домах собак, относящихся к потенциально опасным породам. По его мнению, такой запрет станет своевременной мерой, так как участившиеся случаи нападения таких животных вызывают растущее раздражение в обществе.