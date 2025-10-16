Запрет на выгул доберманов и овчарок детьми и пьяными могут ввести в России

В России рассматривается законопроект, который может запретить выгул определенных пород собак, включая доберманов и немецких овчарок, а также крупных собак (выше 30−40 см в холке), детям до 16 лет, недееспособным гражданам и лицам в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщают «Известия».