В Роспотребнадзоре назвали продукты-антидепрессанты

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Морская капуста, бананы, мясо, горький шоколад являются продуктами-антидепрессантами, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре во Всемирный день здорового питания.
«Роспотребнадзор информирует, что питание должно быть полезным и сбалансированным. Это один из наиболее важных аспектов здорового образа жизни. В пище содержатся питательные вещества, уровень и баланс которых влияют на эмоциональное и психологическое состояние», — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что продуктом-антидепрессантом можно назвать мясо. Курица, говядина, свинина содержат незаменимую аминокислоту тирозин, которая увеличивает уровень дофамина, то есть «гормона счастья». Кроме того, мясо повышает концентрацию внимания и благотворно влияет на память. Витамин B12, который содержится в мясных волокнах, помогает справиться с бессонницей и депрессией.
«К продуктам-антидепрессантам относятся бананы. Аминокислота триптофан, которую содержит этот фрукт, усваивается организмом, где он превращается в “гормон счастья” — серотонин. В бананах также много витамина В6, который защищает нервную систему от негативного воздействия», — пояснили в пресс-службе.
Также к таким продуктам относится горький шоколад. Благодаря фенилэтиламину, содержащемуся в какао-бобах, в организме вырабатываются эндорфины. Помимо этого, шоколад содержит много магния, что позволяет бороться со стрессом.
«Морская капуста — функцию регуляции уровня гормона адреналин, необходимого для хорошего настроения и самочувствия, несут надпочечники, а для их полноценной работы необходимы витамины группы B. В морской капусте очень высока их концентрация, поэтому ее можно использовать для улучшения настроения», — уточнили в Роспотребнадзоре.