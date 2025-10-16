В Роспотребнадзоре назвали продукты-антидепрессанты

«Роспотребнадзор информирует, что питание должно быть полезным и сбалансированным. Это один из наиболее важных аспектов здорового образа жизни. В пище содержатся питательные вещества, уровень и баланс которых влияют на эмоциональное и психологическое состояние», — сообщили в ведомстве.