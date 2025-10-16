В суд поступило дело о теракте, в результате которого погиб генерал Кириллов

На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян*, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*. В зависимости от степени участия в преступлении им предъявлены обвинения в участии в деятельности террористического сообщества, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности. Теракт был совершён утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве: взрывное устройство, замаскированное под самокат, сдетонировало рядом с подъездом жилого дома.