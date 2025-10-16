Онищенко оценил возможность перевода школьников на индивидуальное обучение

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия в будущем может перейти на индивидуальное обучение школьников, где будут отталкиваться от особенностей и склада ума каждого ребенка, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Конечно, когда-то мы придем к индивидуальному образованию, когда мы будем измерять ай-кью каждого ребенка и под него каждого готовить свою программу», — сказал Онищенко, добавив, что это вопрос будущего.
По словам академика, при переходе на индивидуальное обучение школьник, которому легко дается, например, математика, сможет ограничиться не таким большим количеством уроков по данному предмету и сделать упор на гуманитарные науки, увеличив по ним часы занятий.