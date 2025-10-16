Американские военные сообщили о столкновении с НЛО размером с футбольное поле

Член комитета по надзору Палаты представителей США Тим Берчетт заявил, что слышал от военных отчеты о наблюдении в океане крупного и чрезвычайно быстрого неопознанного летающего объекта (НЛО), технологии которого, по его словам, недоступны земной цивилизации. Об этом он рассказал в интервью Такеру Карлсону, фрагмент которого опубликовало издание The Hill.
Берчетт со ссылкой на «очень высокопоставленного военнослужащего ВМС США» сообщил о наблюдении объекта, который двигался под водой со скоростью около 320 км/ч (200 миль в час) и имел размеры, сопоставимые с футбольным полем.
— Может ли созданная человеком машина развить скорость, близкую к 200 милям в час под водой? Не с нашими технологиями, — отметил конгрессмен.
По мнению Берчетта, данный объект не мог быть секретной разработкой американских военных, так как руководство армии не стало бы подвергать риску свои самолеты и подводные лодки, приближаясь к неизвестному объекту на столь близкое расстояние, говорится в сообщении.
Ранее в Конгрессе США показали видеозапись, на которой запечатлен НЛО, снятый в 2024 году у берегов Йемена. На кадрах видно, что летательный аппарат выдержал удар американской ракеты Hellfire.
Директор Национальной разведки США Талси Габбард заявила о том, что инопланетные цивилизации в самом деле могут существовать. Она подчеркнула, что у нее есть «свои взгляды» по этому поводу, но ей «приходится быть осторожнее» из-за занимаемой должности.